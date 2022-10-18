Дом Сабаевых-Замятиных у сада Сан-Галли в Петербурге продают за 132 миллиона рублей

Доходный дом у сада Сан-Галли продают за 132 млн рублей. Фото: Яндекс.Карты

Доходный дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского выставили на продажу. Историческое здание, расположенное у сада Сан-Галли, оценили в 132 миллиона рублей. Дату торгов назначил Российский аукционный дом (РАД).

- Торги по продаже аварийного здания на улице Черняховского, 56 состоятся 21 ноября, - сообщает пресс-служба РАД.

Вместе с частично разрушенным особняком площадью 1632 квадратных метра, продается и участок земли.

Отметим, что здание, построенное в 1875 году по проекту архитектора Василия Фон Геккера, изначально было жилым и являлось таким до 90-х годов ХХ века. Но уже более 30 лет пустует и разрушается.

Предполагается, что новый владелец вернет постройке жилую функцию, либо переделает дом под гостиницу. Учитывая, что дом находится в 10-15 минутах от метро и Московского вокзала, спрос наверняка будет.