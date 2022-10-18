Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 11:41

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в Ейске

При падении военного самолета на жилой дом погибли 13 человек в том числе трое детей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В результате трагедии 13 человек погибли, 19 пострадали.

В результате трагедии 13 человек погибли, 19 пострадали.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования жителям Краснодарского края и жителям города Ейска в частности, где в результате падения военного самолета на жилой дом погибли 13 человек. Трое из них - дети. Еще 19 пострадавших находятся в больницах.

- От лица ленинградцев выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета Су-34 в Ейске. Весть о произошедшей трагедии была с болью воспринята в нашем регионе, - говорится в телеграмме на имя главы Кубани Вениамина Кондратьева.

Александр Дрозденко пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и сил родным погибших.

Напомним, что трагедия произошла вечером 17 октября. Истребитель, совершавший учебный полет, потерял высоту и упал сразу после взлета. Пилоты катапультировались и выжили. А неуправляемая машина с полными баками топлива врезалась в девятиэтажку.