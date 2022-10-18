Рождаемость упала на 15% в Петербурге за пять лет

Специалисты ожидают спад рождаемости в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге, как и по всему миру, наблюдается падение рождаемости. Каждый год родов становится все меньше и меньше. За последние пять лет в Петербурге темпы рождаемости снизились на 15 процентов, в 2021 года на 1,5 процента, а в текущем году ожидается снижение более чем на 1,5 процента. Об этом 18 октября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- На 1 сентября 2022 года рождаемость в Санкт-Петербурге была чуть более 34 тысячи детей. Из них 46 процентов – первые роды. Вторые роды – 33 процента. Четвертые и последующие роды – всего 5 процентов. Получается, что за 8 месяцев у нас родилось 11,4 тысяч детей, которые были вторыми или третьими в семье, - приводит издание слова главного внештатного специалиста акушера-гинеколога комитета по здравоохранению Виталия Беженаря.

Также он отметил, что во время пандемии спад рождаемости немного замедлился, в том числе и за счет того, что снизилось число абортов.