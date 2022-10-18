Полиция задержала мужчину за кражу 2 млн рублей у спортивного клуба в Петербурге

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в хищении около 2 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который украл около 2 миллионов рублей у спортивного клуба, выведя деньги со счета учреждения. Кража произошла еще 6 октября 2022 года в Московском районе города. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 6 октября в полицию поступило заявление о краже более 1,8 миллионов рублей с лицевого счета спортивного клуба. По факту было возбуждено уголовное дело, - рассказали правоохранители.

Стражи порядка начали расследование и 17 октября у дома 160 по Ленинскому проспекту задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный местный житель. Во время обыска у него дома полиция нашла 112 банковских карт, шесть мобильных телефонов.

По данным полиции, подозреваемый причастен к противоправной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств.