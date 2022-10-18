СК признал дом Басевича в Петербурге вещественным доказательством

Многострадальный Дом Басевича получил статус вещдока. Но вряд ли это его спасет от разрушения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет признал Дом Басевича в Петербурге вещественным доказательством и, фактически, заморозил все работы на объекте. Об этом сообщает депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

- Следственный комитет признал дом Басевича вещественным доказательством по уголовному делу в отношении деятельности КГИОП. Соответствующие уведомления вручены Академии танца и другим заинтересованным лицам, - написал Вишневский в своем телеграм-канале.

По словам депутата, теперь если работы в здании продолжаться, то строителям придется иметь дело не с группкой правозащитников, а со следователями.

Напомним, что борьба за Дом Басевича, расположенного на Большой Пушкарской улице, 7, идет не первый год. Власти города передали здание Академии танца Бориса Эйфмана. Согласно планам, после реконструкции здесь должна появиться академия балета и «Дворец танца».

Однако одобренный Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) проект строительства не устроил градозащитников. Началась судебная тяжба. За это время в здании произошло несколько пожаров.