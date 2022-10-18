Четыре беглеца прорвались через границу и попросили убежища в Финляндии

Четверо нарушителей прорвались через границу в Финляндию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре человека смогли прорваться через границу России с Финляндией. Инцидент, по данным местной прессы, произошел вечером 17 октября. Нарушителей уже на финской земле задержали пограничники.

- По данным ведомства, нарушителей заметили около 20:30 в районе Лаппеенранты, - пишет издание Yle.

Известно, что нарушители границы уже попросили предоставления убежища в Суоми. Национальность и гражданство задержанных не называются.

Одновременно с этим пришла новость о строительстве пробного участка забора на границе с Россией, которым власти Финляндии хотят уберечь страну от потока нелегальных беженцев.

Ранее на эти цели планировали выделить 139 миллионов евро.

Напомним, что с 30 сентября граница Финляндии закрыта для российских туристов с Шенгеном. Попасть в Суоми могут лишь граждане РФ, попадающие в список исключений.