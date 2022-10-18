Дополнительные поезда пустят из Петербурга на осенние каникулы и ноябрьские праздники

Дополнительные поезда пойдут из Петербурга во время осенних каникул. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дополнительные поезда дальнего следования запустят из Петербурга на время осенних школьных каникул и ноябрьских праздников. Обновленное расписание в период с 28 октября по 8 ноября опубликовала пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- Дополнительные поезда дальнего следования Северо-Западного филиала АО «ФПК» будут курсировать на следующих маршрутах: Санкт-Петербург — Москва (в том числе двухэтажные); Санкт-Петербург — Белгород; Санкт-Петербург — Великие Луки, - говорится в телеграм-канале ОЖД.

Оживленнее всего будет на линии между столицами. От Петербурга до Москвы и обратно пойдут 27 дополнительных поездов. По одному поезду добавят на линиях до Белгорода и Великих Лук. Туда 3 ноября, обратно - 6-го.

Кроме этого запустят дополнительный состав из Москвы в Мурманск (3 ноября) и назад в Москву (5 ноября).

Билеты уже есть в кассах и на сайте ОЖД. Там же расположено и точное расписание.