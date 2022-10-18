Минометную мину нашли на стройплощадке в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге продолжают находить отголоски времен Великой Отечественной войны. Во время работ на строительной площадке в Невском районе города 18 октября 2022 года рабочие обнаружили подозрительный предмет, похожий на мину, и вызвали на место сотрудников Росгвардии. Об этом рассказали в вневедомственной охране.

- В 11 часов в Невском районе на стройплощадке при проведении земляных работ у дома 4 на Складской улице был обнаружен подозрительный предмет, похожий на боеприпас, - рассказали в Росгвардии.

На место выехали взрывотехники. Они обследовали предмет и установили, что это неразорвавшаяся минометная мина калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.

Находку сотрудники Росгвардии вывезли на полигон для уничтожения.