Более 1,3 тысячи тонн пыли и грязи убрали с улиц Петербурга за время осеннего месячника по благоустройству Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге идет осенний месячник по благоустройству. За две недели специалисты успели выполнить от 45 до 60 процентов от общего плана. Об этом 18 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- С начала месяца дорожные службы собрали с улиц города более 1,3 тысяч пыли и грязи, привели в порядок почти 500 остановок, помыли и покрасили более 5,3 тысяч урн и залатали почти 8 тысяч квадратных метров дефектов на дорогах, - сообщили в комитете по благоустройству.

Помимо этого вовсю идут работы в садах и парках. Садовники успели высадить более 1,1 тысячи деревьев, почти 8 тысяч кустарников.

Всего уже убрано почти 59 миллионов "квадратов" территорий. Также были промыты 604 фасада многоквартирных домов.

Сейчас работы продолжатся, а 29 октября в Петербурге состоится общегородской день благоустройства.