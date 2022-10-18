Живодер появился в Колпино Петербурга

Жители Колпино жалуются на появившегося живодера Фото: СОЦСЕТИ

В Колпино Санкт-Петербурга появился живодер. Местные жители бьют тревогу в социальных сетях. За последнее время в районе погибли несколько кошек и собак от неизвестной отравы. Об этом горожане рассказали 18 октября 2022 года в социальных сетях в группе "Кошачий мир".

- Кошка умирала под деревом в дождь. Отнесли ее в клинику. Она была обезвожена и истощена, температура тела понижена, тест на парвовирус отрицательный, - рассказали активисты.

Выяснилось, что у животного отравление. Причем, это не единственный случай за последнее время.

- В одном из дворов нашего городка, живет кошка с котеночком. Кошка дикая, котят было несколько, но "добрые люди" отравили их, потому что кошка вывела котят в подъезд, - рассказали горожане.

И таких случаев за последнее время много. В том числе, погибло несколько домашних собак. Горожане советуют владельцам животных быть острожными и не давать питомцам ничего подбирать с земли.