Стихийный мемориал в память о погибших в Ейске появился в Петербурге

В Петербурге появился стихийный мемориал в память о погибших в Ейске / Фото: Борис Пиотровский

Жители Санкт-Петербурга массово скорбят вместе с Ейском, где 17 октября 2022 года произошла большая трагедия. В результате крушения самолета Су-34 загорелся жилой дом, погибли люди. 18 октября в Северной столице появился стихийный мемориал, куда горожане несут свечи и цветы. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Петербург соболезнует семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске. Волонтеры организовали стихийный мемориал на площади Островского у памятника Екатерине II. Весь день неравнодушные петербуржцы несут цветы и свечи к памятнику, чтобы почтить память погибших, - рассказал Пиотровский.

Напомним, что самолет рухнул на девятиэтажку, где жили около 600 человек. На месте трагедии были найдены тела 13 человек, из которых трое дети. Также в больницу попали 19 человек.