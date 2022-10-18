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Дом. Семья18 октября 2022 14:58

Игры черного ягуара Ричарда показал Ленинградский зоопарк

Большой кот, словно маленький котенок, играет с веревочкой
Анастасия НУРАДИЛОВА
С Ричардом лучше не шутить. Фото: Ленинградский зоопарк

С Ричардом лучше не шутить. Фото: Ленинградский зоопарк

Черного Ягуара по имени Ричард показали в Ленинградском зоопарке. Крупный кот играет с веревочкой, совсем как маленький котенок. Сотрудники зверинца опубликовали видео в Telegram-канале.

- Обыкновенный котенок играет с веревочкой! Но это вам не шутки: от обычного кота Ричарда отличают фирменные пятнышки ягуара, которые легко можно увидеть на черной шерсти животного, - говорится в посте.

На кадрах видно, как Ричард играется в сторонке. В таком ракурсе ягуара правда сложно отличить от обыкновенного домашнего кота. Но когда он появляется в середине кадра во всей красе – сразу становится понятно, с Ричардом лучше не шутить. По его серьезному взгляду заметно, что шутки черный кот не любит.