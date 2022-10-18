Сотрудники военкомата Петербурга снова вернулись в дом, где массово ловили уклонистов

Рейды по поиску уклонистов продолжаются в Калининском районе Петербурга. Фото: предоставлено "КП"

Сотрудники Калининского районного военкомата Петербурга снова вернулись в жилые комплексы, где ранее массово ловили уклонистов. Вот только теперь люди в гражданском не всегда ходят с полицией. Об этом «КП-Петербург» рассказал читатели из ЖК «Полюстрово Парк». Сейчас «группы оповещения» не дежурят у входа в парадные, а ходят по этажам.

- Снова гости, будьте бдительны! – предупреждают соседи друг друга. – Повестки разносят, хотят ребят обрадовать.

На рейды с повестками все еще жалуются и жильцы ЖК «Калина Парк» в одноименной группе во «Вконтакте».

- Группа из трех человек во главе с дамой в полицейской форме замечены в третьем корпусе в парадной в 09:35, - пишет очевидец Андрей.

Добавим, что администрация Калининского района ранее призвала не называть облавами рейды военкомата и полиции. По словам чиновников, группы оповещения просто-напросто ищут уклонистов. А без массовых проверок документов беглецов не найти.