Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт Петербург!» представят во Вьетнаме

Программа «Добро пожаловать в Санкт‑Петербург!» будет представлена в городах Вьетнама Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург представит во Вьетнаме презентацию для туристов о красотах и возможностях города. Программу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" покажут в городах Хошимин и Ханой 18 октября 2022 года. Об этом рассказали в Смольном.

- Зарубежным коллегам и их клиентам представят неизменно популярную петербургскую классику и "новую туристскую географию", точки притяжения и событийный календарь, весь спектр возможностей для посещения Северной столицы. В ходе проведения мероприятия у представителей индустрии путешествий Вьетнама появится возможность не только узнать больше о городе на, но и непосредственно пообщаться в дружеской атмосфере с представителями сферы туризма и объектов показа Северной столицы, - рассказали в комитете по туризму.

Цель мероприятия в том, чтобы не только развить дружественные отношения с другими странами, но и представить туристический потенциал Петербурга.