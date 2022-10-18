Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 15:36

Станция метро «Парнас» в Петербурге изменит режим работы с 21 октября

Вестибюль в течение двух дней будет закрываться на вход раньше обычного
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
21 и 22 октября станция метро «Парнас» временно изменит режим работы

21 и 22 октября станция метро «Парнас» временно изменит режим работы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Станция метро "Парнас" в Санкт-Петербурге изменит режим работы. 21 и 22 октября 2022 года в вестибюле будут устанавливать дополнительные турникеты, из-за чего вход на станцию планируют закрывать раньше обычного для проведения работ. Об этом горожан предупредили в правительстве города.

- 21 и 22 октября в связи с установкой дополнительных турникетов станция метро "Парнас" временно изменит режим работы, - сообщили в городской администрации.

Так, эти два дня с 22:00 часов вестибюль подземки будет закрыт на вход. Станция продолжит работать до ночи исключительно на выход. Поэтому пассажирам следует пользоваться другими станциями метро. Ближайшая - "Проспект Просвещения".

После проведения работ на входе на станцию будут работать 11 турникетов, что увеличит пропускную способность вестибюля до 13,2 тысяч пассажиров в час,