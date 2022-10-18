Суд Петербурга вынес первое решение по иску мобилизованного

Первое решение по иску мобилизованного вынесено в суде Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первое решение по иску мобилизованного вынесено в суде Петербурга. Заседание состоялось 18 октября. Резервист подал иск, потому что военная служба противоречит его убеждениям. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Мужчина хотел изменить военную службу на альтернативную, - говорится в сообщении.

Повестку мобилизованный просил признать недействительной, а решение о мобилизации – незаконным. Однако суд отказал петербуржцу и отклонил его иск.

Напомним, ранее два жителя Петербурга самостоятельно отказались оспаривать решение мобилизационной комиссии. Мужчины забрали иски, которые ранее подавали в суд. Правда, объяснять причину такого решения резервисты отказались.