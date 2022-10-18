Пьяный мужчина оставил гранату в машине скорой помощи в Петербурге

Нетрезвый петербуржец оставил гранату в машине скорой помощи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге врачи скорой помощи помогли пьяному мужчине, а тот оставил медикам "сюрприз". В городской Елизаветинской больнице медики обнаружили в карете скорой предмет, похожий на гранату. Он оказался там как раз после очередного пациента. Об этом 18 октября 2022 года пишет "Мойка78".

- Находку сделали медики городской Елизаветинской больницы. Посреди ночи на скорой помощи туда привезли нетрезвого пациента. После этого в салоне служебной кареты обнаружили предмет, подозрительно напоминающий гранату, - сообщает издание со ссылкой на Росгвардию.

Медики обратились в полицию. На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН "Бастион". Они обследовали предмет и установили, что опасности он не представляет. Это оказалась страйкбольная граната.