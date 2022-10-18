Пробки в 8 баллов сковали Петербург вечером 18 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию в Петербурге вечером 18 октября 2022 на восемь баллов. Возможно, такой ажиотаж на дорогах связан с погодными условиями, ведь в городе идут дожди.

- В Санкт Петербурге восемь балов. Это на два балла больше, чем обычно в такое время в будний день, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Больше всего машин в Центральном районе: на Тульской улице, на Невском проспекте, на Синопской набережной.

Большая пробка образовалась и на Приморском проспекте. Машины стоят от остановки «Отель Ольгино». Дальше пробка продолжается по Лахтинскому проспекту и завершается только на следующем отрезке Приморского шоссе.