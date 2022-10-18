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Общество18 октября 2022 16:31

Температура воздуха в Петербурге в ближайшие дни понизится до климатической нормы

В городе похолодает, но прекратятся дожди
Анастасия НУРАДИЛОВА
Влияние циклона закончится 19 октября

Влияние циклона закончится 19 октября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге погода стабилизировалась после циклона, который приходил в город и Ленобласть. Но температура воздуха скоро станет ниже и приблизится к климатической норме. И дожди, привычные в регионе, пока не прекратились. Зато ослабел ветер.

- Теперь можно спокойно ходить с зонтиками, его не будет вырывать из рук. Но в ближайшие дни ожидается похолодание: температура воздуха начнет понижаться, - рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Влияние циклона закончится 19 октября. Из-за этого в городе и области повысится атмосферное давление, наконец-то прекратятся дожди. В Северной столице и регионе наступит более сухой период.