32 иска об оспаривании решений о мобилизации поступило в суды Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В районных судах Петербурга зарегистрировано 32 иска от резервистов, которые хотят оспорить решение мобилизационной комиссии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Лидером по количеству исков от мобилизованных стал Красногвардейский районный суд. Туда обратились 10 резервистов. На втором месте Фрунзенский и Московский районные суды: там иски подали по пять мужчин, - говорится в сообщении.

Три иска в суде Невского района. По два иска в Калининском, Приморском и Выборгском районных судах. И всего по одному мобилизованному подали обращения об ошибочной мобилизации в Кировский, Колпинский и Петроградский районные суды.

- При этом во Фрунзенском районе прекращены уже три иска. Один иск рассмотрен в Невском районе, - добавили в пресс-службе.