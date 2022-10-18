Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 16:44

32 иска об оспаривании решений о мобилизации поступило в суды Петербурга

Лидером по количеству исков стал Красногвардейский районный суд
Анастасия НУРАДИЛОВА
32 иска об оспаривании решений о мобилизации поступило в суды Петербурга

32 иска об оспаривании решений о мобилизации поступило в суды Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В районных судах Петербурга зарегистрировано 32 иска от резервистов, которые хотят оспорить решение мобилизационной комиссии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Лидером по количеству исков от мобилизованных стал Красногвардейский районный суд. Туда обратились 10 резервистов. На втором месте Фрунзенский и Московский районные суды: там иски подали по пять мужчин, - говорится в сообщении.

Три иска в суде Невского района. По два иска в Калининском, Приморском и Выборгском районных судах. И всего по одному мобилизованному подали обращения об ошибочной мобилизации в Кировский, Колпинский и Петроградский районные суды.

- При этом во Фрунзенском районе прекращены уже три иска. Один иск рассмотрен в Невском районе, - добавили в пресс-службе.