Новый корпус Александровской больницы в Петербурге примет в декабре первых пациентов

Госпиталь-трансформер будет работать как региональный сосудистый центр Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге почти достроили новый корпус Александровской больницы. Основные строительные работы уже закончены. Переход в существующий корпус медучреждения тоже достроен. В ближайшее время планируется соединить оба здания.

- Принять первых пациентов в новом здании планируется уже в декабре этого года. Региональный сосудистый центр будет полностью оснащен оборудованием российского производства, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Госпиталь-трансформер будет работать как региональный сосудистый центр. Но здание спроектировано таким образом, чтобы его можно было переоборудовать в инфекционный госпиталь. Такое решение связано с опасением наступления еще одной волны пандемии. Если вдруг ковид снова атакует регион, в медучреждении можно будет разместить 415 коек.