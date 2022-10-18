Красноухих черепах без документов продают около станций метро в Петербурге

Красноухие черепахи – популярный вид земноводных. Фото: Росприроднадзор

В Петербурге участились случаи продажи красноухих черепах около станций метро. Продавцы при этом уверяют покупателей, что за такими питомцами будет легко ухаживать, и маленькие домашние животные не вырастут. Документов на черепах они не предоставляют.

- Красноухие черепахи – популярный вид земноводных. Стоит такой питомец совсем не дорого. У животных яркий зеленый панцирь и красные пятна на ушах, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Однако верить нечестным продавцам не стоит. Такие черепахи быстро вырастают, становятся крупными, и поэтому ухаживать за ними достаточно сложно. А еще они кусаются. Из-за этого многие хозяева потом отпускают питомцев в свободное плавание в ближайший водоем. Животные не только являются носителями сальмонеллы, но еще и вредят другим видам.

- Красноухая черепаха включена в перечень Международного союза охраны природы. Это вредный для экологии вид земноводных. Так, например, наглые черепахи выгоняют птиц из гнезд, чтобы там греться, - добавили в пресс-службе ведомства.