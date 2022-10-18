Особняк Карла Сименса выставили на торги в Петербурге

На месте особняка сейчас только разрушенное здание. Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга

В Петербурге 17 ноября пройдут торги на право льготной аренды особняка Карла Сименса, который расположен на Кожевенной линии. Торги организует АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

- Особняк Карла Сименса, он же особняк Г. К. Мессонье признан объектом культурного наследия регионального значения. Его целевое назначение – музейно-выставочное пространство, - сообщается на сайте Фонда имущества Санкт-Петербурга.

На месте особняка сейчас только разрушенное здание. Его площадь составляет 471,3 квадратных метров, а начальная цена на аукционе будет 110 тысяч рублей. Победитель аукциона должен приспособить здание к современному использованию. И тогда стоимость аренды для него составит всего один рубль за один квадратный метр.