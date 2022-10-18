Жены петербуржцев жалуются губернатору на задержки выплат мобилизованным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге жены мобилизованных жалуются на задержки выплат. Женщины обращаются к губернатору Александру Беглову в комментариях на его странице «ВКонтакте». Мужья петербурженок уже уехали служить, а по 100 тысяч супругам мобилизованных пока никто не выплатил.

- Пока никаких денег не поступало. Сидим с детьми без папы и без денег, - написала одна из женщин в комментариях на странице губернатора.

- Нам звонили из соцзащиты, отвезли им реквизиты. Знаю, что кому-то деньги уже поступили, но нам пока нет, - прокомментировала еще одна петербурженка.

Взволнованным женщинам ответил Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Выплаты для мобилизованных организовывает Министерство обороны РФ. Поэтому местные ведомства никак не смогут помочь в этом вопросе.

- Министерство обороны Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти и не находится в прямом подчинении ни правительства Санкт-Петербурга, ни губернатора Санкт-Петербурга, - сообщил Комитет в комментариях.