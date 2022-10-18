Пожарные подарили гамаки белоруким гиббонам из Ленинградского зоопарка

У белоруких гиббонов Ленинградского зоопарка появились специальные гамаки. Фото: Ленинградский зоопарк

У белоруких гиббонов Ленинградского зоопарка появились специальные гамаки, которые сделаны из пожарных рукавов. Рукава зоопарку передали волонтеры «Общества добровольных лесных пожарных».

- Зоопарки часто используют списанные пожарные рукава для того, чтобы сделать качели или гамаки для приматов. Кстати, эти рукава никогда не использовались. Их списали, потому что закончился срок годности, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Сотрудники зверинца в Telegram-канале опубликовали фотографии, на которых видно как веселые белорукие гиббоны радуются обновкам и с удовольствием прыгают по новым гамакам. Такой инвентарь точно по душе экзотическим животным.