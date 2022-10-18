16 деревьев повалил штормовой ветер из-за циклона в Петербурге

Больше всего досталось Красногвардейскому району. Фото: пресс-служба Смольного

В Санкт-Петербурге бушевал циклон. Двое суток в городе дул штормовой ветер, который повалил 16 деревьев. Больше всего досталось Красногвардейскому району. Там из-за ветра упали четыре ивы, липа, яблоня и тополь.

- Во время циклона поступило два обращения по поводу подтопления дороги: на малом проспекте Петроградской стороны и на проспекте Обуховской обороны, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Циклон почти ушел, ветер стих. Но специалисты пока не рискуют открыть сады и парки в центре города, ведь деревья промокли и могут свалиться на тропинки из-за тяжести. Решение об открытиях зон отдыха будет принято специалистами позже.