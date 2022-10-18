Суд Петербурга запретил распространять видеоролики с пропагандой опасного вождения

Октябрьский районный суд Петербурга 18 октября принял решение запретить видеоролики Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд принял решение о законности видеороликов, распространенных в Сети. На видеохостинге «Ютюб» появились кадры, на которых неизвестные петербуржцы гоняют на машине по дорогам города, совсем не соблюдая правила дорожного движения.

- Из-за такого опасного движения появляется угроза гибели или ранения людей, а еще повреждения транспорта из-за ДТП. Это может привести водителей из видеороликов к уголовной ответственности, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Октябрьский районный суд Петербурга 18 октября принял решение запретить видеоролики, размещенные в Сети, из-за того, что они пропагандируют опасное вождение. Ведь посетить видеохостинг, где опубликованы видеоматериалы, может, кто угодно.