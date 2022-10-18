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Происшествия18 октября 2022 20:52

Женщину будут судить за махинации при устройстве ребенка в петербургскую гимназию

33-летняя жительница Ижевска подделала свидетельство о регистрации
Анастасия НУРАДИЛОВА
33-летняя жительница Ижевска хотела устроить ребенка в первый класс гимназии

33-летняя жительница Ижевска хотела устроить ребенка в первый класс гимназии

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге будут судить женщину, которая подделала свидетельство о регистрации, оформленное на ее дочь. 33-летняя жительница Ижевска хотела устроить ребенка в первый класс гимназии Петроградского района. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

- Условием приема в образовательное учреждение является наличие прописки и факт проживания на определенной территории. У женщины не было подтверждающих это документов, и она решила их подделать, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа». Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.