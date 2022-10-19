Лазурный автобус попал в ДТП около Большеохтинского моста в Петербурге

Автобус № 136 столкнулся с легковым автомобилем. Фото: https://vk.com/spb_today

Очередное ДТП с участием лазурного автобуса произошло в Петербурге. Автобус № 136 столкнулся с легковым автомобилем. Об этом рассказывают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 18 октября.

- Столкнулись сразу после Большеохтинского моста в сторону Красногвардейской площади, - сообщил подписчик в посте.

В комментариях пользователи высказали негодование по поводу того, что лазурные автобусы слишком часто попадают в аварии. Подписчики паблика предположили, что такие ситуации возникают из-за неправильных маневров водителей общественного транспорта.

- Эти водители часто так делают: за перекрестком пытаются резко перестроиться из крайнего левого ряда в правый, чтобы остановиться на остановке. Что в таком случае оставалось делать легковушке?, - возмутился один из подписчиков.