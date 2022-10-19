Ладожский мост на трассе «Кола» в Ленобласти разведут днем 19 октября

Разводку Ладожского моста в Ленобласти перенесли во второй раз. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Разводку Ладожского моста в Ленобласти перенесли во второй раз. Ранее планировалось, что его разведут 18 октября. Теперь перекрыть трассу «Кола» обещают 19 октября. Такие изменения произошли по просьбе владельца барже-буксирного состава, который из-за погодных условий не успел подойди к запланированному времени.

- Разводка моста запланирована на 19 октября с 15:00 до 15:45, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В это время по Неве проплывет барже-буксирный состав «Речной -51» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48» высотой 19,9 метров. В период разводки мостов нельзя будет проехать по трассе «Кола». Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.