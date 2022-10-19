Мужчина погиб при пожаре в строительном вагончике в Солнечном

В Солнечном полностью сгорела бытовка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Человек погиб при пожаре в Курортном районе Петербурга. Ранним утром среды в поселке Солнечное вспыхнул строительный вагончик-бытовка. Прибывшие на место спасатели потушили пламя, но при разборе завалов обнаружили внутри постройки тело.

- 19 октября в 6:02 поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Солнечное, улица Танкистов, 4. В 6:40 пожар ликвидирован. В результате ЧП погиб мужчина, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Сам металлический вагончик размерами три на шесть метров был полностью уничтожен огнем. Что послужило причиной возгорания, будут устанавливать дознаватели МЧС.

Останки погибшего направлены в морг, выяснением его личности занимается полиция.