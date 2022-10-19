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Общество19 октября 2022 5:04

В среду Петербург останется в холодном тылу циклона

Циклонический вихрь принесет холодные воздушные массы в Петербург 19 октября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сильных осадков или ветра синоптики не обещают.

Сильных осадков или ветра синоптики не обещают.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дожди практически прекратились, началось обещанное синоптиками похолодание. В среду, 19 октября, Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона, которая принесет в город массу прохладного воздуха. Зато из-за туч, возможно, выглянет солнце.

- При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем термометры покажут +5…+7 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется от +3 до +8 в зависимости от района.

Ветер северный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление чуть подрастет, но остановится около своей нормы в 761 мм ртутного столба.

В четверг также будет без заметных осадков, но на градус-два теплее.