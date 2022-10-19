Два ДТП с разницей в пять метров произошли под Ушаковской развязкой

Выезд из Приморского района традиционно встал в пробке. Фото: Яндекс.Карты.

Два синхронных утренних ДТП осложнили жизнь водителям Приморского района. Около семи часов утра на выезде из-под у Ушаковской развязки столкнулись «Форд» и «БМВ». Аварийные машины перекрыли трамвайные пути. А в пяти метрах от этой аварии произошла вторая. Две легковушки не разъехались при повороте с Приморского проспекта на Каменноостровский.

- Одни стоят в правом ряду, другие в левом . И там и там торопыги догнали ехавшие впереди машины. Теперь тормозит и поворот с набережной и поток от Черной речки, - сообщают читатели «КП-Петербург».

На месте ДТП уже работал наряд Госавтоинспекции. Полицейские оформляли одну аварию, а участники второй маялись в ожидании.

По состоянию на 8 утра пробка сохраняется. Хуже всего стоят набережная Черной речки от Коломяжского Путепровода и улица Савушкина в сторону Каменноостровского проспекта.