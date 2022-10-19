Один из старейших рыбоперерабатывающих заводов Петербурга может закрыться из-за долгов

Рыбообрабатывающий комбинат №1 может закрыться из-за долгов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Старейший и крупнейший в Петербурге рыбоперерабатывающий завод РОК №1 может прекратить свое существование. Компания накопила огромные долги в несколько миллиардов рублей, поэтому кредиторы - банки - подали иски о признании предприятия банкротом для дальнейшей распродажи его активов.

- Долги по кредитам предприятия составляют 3,8 миллиарда рублей, - пишет «Мойка 78».

Пи этом нынешнее руководство предприятия просило о реструктуризации долгов и возможности сохранить производство, чтобы со временем рассчитаться с кредитами, но получило отказ.

Чтобы спасти завод, выпускавший в последние годы до 400 наименований продукции, необходим инвестор.