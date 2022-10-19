Фура застряла под сломанным знаком у ТЦ «Леруа Мерлен» на Парашютной улице

Фура снесла ограничитель высоты у ТЦ на Парашютной улице. Фото: vk.com/spb_today

Не Мост Глупости, но знак-балка ограничения по высоте стала непреодолимым препятствием для фуры у ТЦ «Леруа Мерлен» на Парашютной улице. Водитель грузовика не заметил в ночи конструкцию и снес ее, застряв на полдороги.

- Между Парашютной и проспектом Королева на стоянке Леруа Мерлен фура перегородила проезд в одну сторону. Утром прогнозируется пробка. Любителям срезать путь не повезет, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, водителя большегруза рядом на наблюдалось. Видимо, поняв бесперспективность попыток выбраться из ловушки своими силами, мужчина ушел спать. Теперь ему понадобится тяжелая техника, чтобы разобрать арку и освободить прицеп.

По состоянию на утро среды, фура все еще стоит на месте.