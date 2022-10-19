ДТП с лазурным автобусом и «Газелью» полностью перекрыло проспект Энергетиков у «Ладожской»

ДТП с автобусом остановило движение по проспекту Энергетиков в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Тройное ДТП между легковушкой, «Газелью» и новеньким лазурным автобусом-гармошкой полностью перекрыло проезд по участку проспекта Энергетиков. Авария, произошедшая утром среды в районе метро «Ладожская», остановила движение в сторону Якорной улицы.

- На Энергетиков от «Ладожской» движение полностью перекрыто, - приводит слова очевидцев телеграм-канал «Мегаполис».

Судя по опубликованным кадрам, сначала «Газель» ткнулась носом в притормозившую в левой полосе легковушку и перекрыла среднюю полосу. А потом автобус при объезде притерся боком к кузову грузовичка.

Самое обидное, что авария произошла до перекрестка с Магнитогорской улицей, где потоки разделены газоном и застрявшим сзади машинам выезда нет, они оказались в ловушке. Из-за этого участок проспекта Энергетиков встал намертво.