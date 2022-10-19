Почти половина месячной нормы дождей выпало в Петербурге за полтора дня

25 мм осадков выпало в Петербурге за полтора дня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние два дня в Санкт-Петербурге не прекращаясь шли дожди. Потоки то усиливались, то капли лишь слегка барабанили по крышам. Но в итоге город залило основательно. За последние 36 часов в Северной столице выпало почти половина месячной нормы дождей. Об этом 19 октября 2022 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михал Леус.

- За последние 36 часов в Санкт-Петербурге выпало 25 мм осадков, что составляет 40 процентов от месячной нормы октября, - сообщил синоптик.

Так, за вторник на Петербург пролилось 14 мм осадков, еще 11 мм выпало ночью.

Дожди, увы, на этом пока не закончатся. По прогнозам в среду в городе снова ожидаются дожди, но уже менее интенсивные. Погода окажется облачной с холодными северными ветрами. Температура воздуха составит всего 5-7 градусов тепла.