Прохожие спасли 14-летнюю школьницу от изнасилования мигрантом на Парнасе

На Парнасе поймали мигранта, напавшего на 14-летнюю школьницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прохожие спасли 14-летнюю девочку от мигранта-насильника на Парнасе. Все произошло вечером 18 октября. Школьница возвращалась домой по Заречной улице, когда на углу с улицей Федора Абрамова на нее напал неизвестный мужчина.

- 18 октября в полицию обратилась мать 14-летней девочки, которая сообщила, что на ее дочь «напал мужчина, которого спугнули прохожие», - пишет АН «оперативное прикрытие».

После появления прохожих, нападавший убежал. Но поднятые по тревоге наряды полиции в течение часа обнаружили и задержали подозреваемого. Мужчиной, которого доставили в отдел полиции, оказался 20-летний уроженец одной из среднеазиатских стран СНГ.

Сейчас он находится в камере, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании подозреваемому меры пресечения. Мотивы нападавшего выясняют следователи.