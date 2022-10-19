Мошенник прикинулся электриком и продал пенсионерке из Ленобласти бесполезный прибор за 10 тысяч рублей

В Сосновом Бору мошенник представился электриком и обманул пенсионерку на 10 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мошенник представился электриком и продал пожилой бабушке из Соснового Бора бесполезный прибор. За этот ненужный агрегат пенсионерка отдала 10 тысяч рублей. Как пишет online47.ru, все произошло вечером в понедельник, 17 октября. Мужчина обманул бабушку и проник в ее квартиру, где якобы обнаружил неисправности в проводке. Пенсионерка поверила словам «мастера», испугавшись за свою безопасность.

- Пенсионерка поверила, что мужчина является сотрудником известной в регионе энергетической компании. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», - уточняет издание.

Добавим, что мошенника разыскивают. Предварительно, он попал на камеры видеонаблюдения. Пострадавшая бабушка обещает, что теперь будет вести себя бдительнее.