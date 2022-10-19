Пьяный петербуржец пел в свиную ногу в салоне троллейбуса

Нетрезвый мужчина пел песни пассажирам троллейбуса. Фото: vk.com/spb_today

Удивительные вещи происходят иногда в Петербурге. Так, на днях, пассажиры троллейбуса стали свидетелями выступления не совсем трезвого мужчины. Ввалившийся в салон горожанин решил спеть песню. Вместо микрофона в руках он держал... свиную ногу.

- Утром еду на работу и тут заходит в троллейбус №8 на Владимирской мужчина с микрофоном в руках. Микрофон этот - свиная нога. И он пел песню в копыто, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам пассажиров, концерт продлился недолго и уже вскоре исполнитель выскочил в открытые на остановке двери. Зато опубликованный в соцсетях ролик поднял настроение петербуржцам.

- Мужик ты сделал мое утро и весь день; Солист группы «Рога и копыта»; Песня про «белочку», - пишут в комментариях горожане.