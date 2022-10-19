Спецназ освободил мальчика, взятого в заложники отцом в Кудрово Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники специального назначения "Гром" освободили мальчика, которого взял в заложники пьяный отец в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Тревожный звонок в полицию поступил в 8 часов утра 19 октября 2022 года. 38-летний мужчина похитил своего девятилетнего сына, когда мальчик шел в школу. Он затащил его в квартиру, где последнее время жил один, и заперся, угрожая убить ребенка. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- На лестничной клетке полицейских встретила мать ребенка. Было установлено, что мужчина уже ранил ножом ребенка и грозится его убить, - сообщили в полиции.

Стражи порядка начали вести переговоры с отцом. Они уговорили его открыть дверь, чтобы о оказать мальчику медицинскую помощь. Как только мужчина согласился, в квартиру ворвались сотрудники спецназа, обезвредили пьяного отца, а ребенка быстро вынесли и передали врачам скорой помощи.

Мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.