Полиция задержала пьяного отца, взявшего в заложники сына в Кудрово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный отец, взявший в заложники маленького сына в городе Кудрово Ленинградской области, задержан. События развернулись в квартире дома 5 корпус 1 по Столичной улице в 8 часов утра 19 октября 2022 года. 38-летний мужчина похитил своего девятилетнего сына, который жил отдельно с матерью, когда ребенок шел в школу. Он затащил мальчика домой, тяжело ранил его в шею и грозился убить.

- В ходе переговоров полицейские под предлогом оказания мальчику медпомощи убедили хозяина квартиры открыть дверь, после чего в квартиру ворвались «громовцы». Они обезоружили злоумышленника, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент мужчина находится в отделении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Ему проводят экстренную операцию.