Комздрав рассказал о состоянии раненного мальчика, взятого в заложники отцом в Кудрово

Врачи провели экстренную операцию раненному мальчику, взятому в заложники отцом в Кудрово Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по здравоохранению Ленинградской области рассказал о состоянии мальчика, которого взял в заложники и ранил отец. Ужасная история произошла в городе Кудрово рано утром 19 октября 2022 года. 38-летний пьяный мужчина похитил девятилетнего сына, когда тот шел в школу, затащил его в квартиру и угрожал зарезать.

- Мальчика на скорой госпитализировали во Всеволожскую больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время проводится экстренная операция. Планируется выезд специалистов Детской областной больницы, - рассказали в комздраве.

Известно, что мужчина тяжело ранил своего сына ножом в шею. Он угрожал и вовсе убить ребенка. Благо, на место вовремя подоспели сотрудники полиции и отряд спецназа "Гром". Под предлогом оказания ребенку медицинской помощи, они уговорили мужчину открыть дверь. Горе-отца задержали, а ребенка экстренно госпитализировали. Сейчас состояние мальчика стабильное.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.