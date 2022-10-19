Прокуратура начала проверку после ранения и взятия в заложники мальчика отцом в Кудрово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Ленинградской области незамедлительно начала проверку после ужасного инцидента, произошедшего утром 19 октября 2022 года в городе Кудрово. 38-летний мужчина похитил своего девятилетнего сына, заперся с ним дома, тяжело ранил в шею и угрожал убить ребенка.

- Всеволожский городской прокурор незамедлительно выехал на место происшествия для координации деятельности специализированных служб и следственных органов. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований действующего законодательства органами системы профилактики, - рассказали в ведомстве.

На данный момент по факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчина находится под стражей, а мальчик в больнице, где ему проводят экстренную операцию.

Расследование продолжается.