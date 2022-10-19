Власти Ленобласти рассказали о состоянии мальчика, получившего удар ножом в шею от отца в Кудрово

Состояние раненного мальчика тяжелое, но стабильное. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Источник в правительстве Ленинградской области рассказал «КП-Петербург» о состоянии 9-летнего мальчика, которого взял в заложники и ранил ножом собственный отец. ЧП произошло утром 19 октября в Кудрово.

- Мальчик стабильный, его жизни ничто не угрожает, - отметил осведомленный источник.

Напомним, что ранее сообщалось, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, у него ножевое ранение в шею. По другим данным, ран может быть больше.

Самого мужчину задержала полиция. Спецназ ворвался в квартиру, где 38-летний мужчина жил последнее время. Недавно он развелся с женой, которая с двумя детьми ушла жить к матери здесь же в Кудрово. С бывшим мужем начались конфликты.

Утром 19 октября мужчина подкараулил сына по пути в школу, похитил и утащил в квартиру, где пустил в ход нож. Сейчас ребенок находится в больнице.

По факту произошедшего Следственный комитет уже возбудил дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.