СК начал проверку после обнаружения скелетированного тела человека в лесополосе в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированного тела неустановленного человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку после того, как в лесополосе на территории Красносельского района было обнаружено скелетированное тело человека. Находка была сделана 18 октября 2022 года. Об этом рассказали в ведомстве.

- В лесополосе у садоводства «Макаровец» было обнаружено скелетированное тело неустановленного человека, - сообщили в комитете.

Пол и возраст трупа пока что не установлены. Также неизвестна причина смерти человека.

Тело было направлено в морг. Помимо этого специалисты проводят экспертизы для того, чтобы установить личность умершего, причину смерти, а также обстоятельства, при которых тело оказалось в лесополосе.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.