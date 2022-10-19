Петербурженке пришлось через суд доказывать, что она жива

Признанная умершей петербурженка через суд получила новый паспорт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

58-летняя жительница Петербурга через суд смогла доказать, что она жива. Новость о ее собственной смерти настигла женщину в отделении банка. При оформлении кредита документы не прошли из-за недействительного паспорта. Он числился на умершем человеке.

- При попытке оплаты ипотечного кредита в отделении банка женщина с изумлением узнала, что она снята с регистрационного учета на основании свидетельства о смерти, выданным на ее имя, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

«Умершая» пошла разбираться в полицию и прокуратуру. Оказалось, что ранее поддельную справку о ее смерти в госорганы предъявил некий мужчина. Сейчас на него возбуждено уголовное дело.

Но в «оживлении» это не помогло. А помогло обращение в суд. Судья, с подачи прокурора, постановил отменить действие свидетельства о смерти и выдать женщине новый паспорт. А судебные приставы ускорили процесс, передав решение суда в МВД.