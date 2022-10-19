Заморозки до минус 2 градусов придут в Ленинградскую область с 20 октября

Заморозки до минус 2 градусов придут в Ленинградскую область Фото: Олег ЗОЛОТО

Дожди из Ленинградской области почти ушли, на смену им даже может прийти небольшой солнце, но сильно теплее не станет. В ближайшие дни в регионе даже ожидаются ночные заморозки. Об этом 19 октября 2022 года рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

- Предстоящие дни останутся холодными, по Ленинградской области в ночные часы местами даже отрицательные температуры до минус 2 градусов, но днем немного теплее, чем сегодня до плюс 8-9 градусов, - отметил специалист.

Что касается погоды в Петербурге, то 19 октября пока что стал самым холодным днем текущего месяца. Температура воздуха пока еще даже не достигла плюс 6 градусов. Ожидается, что максимум потеплеет до плюс 7 градусов.

В ближайшие дни погода окажется сухой, облачной, порой будет проглядывать солнце.