Беглов посетил призывной пункт Василеостровского района в Петербурге

Губернатор Петербурга посетил призывной пункт Василеостровского района Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 19 октября 2022 года посетил военный комиссариат Василеостровского района, где в ходе частичной мобилизации развернут призывной пункт. Градоначальник осмотрел пункт, узнал, как проходит его работа и как организован медицинский осмотр. Об этом сообщили в Смольном.

- Глава района Эдуард Ильин, возглавляющий призывную комиссию, доложил, что мобилизационная кампания в районе идет в соответствии с требованиями законодательства. На призывном пункте используются цифровые системы учета граждан, - рассказали в городской администрации.

Также губернатор пообщался с добровольцами и призывниками, которые были в комиссариате.

Помимо этого Беглов напомнил о мерах поддержки, которые оказываются семьям мобилизованных: бесплатный проезд для детей в общественном транспорте, бесплатное питание в школах и многое другое.