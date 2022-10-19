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Происшествия19 октября 2022 11:20

Отец изнасиловал 4-летнюю дочь в Петербурге

В полицию на супруга заявила мать девочки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жителя Кронштадта обвинили в инцесте

Жителя Кронштадта обвинили в инцесте

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель города Кронштадт в Санкт-Петербурге подозревается в педофилии и инцесте. Во вторник, 18 октября 2022 года, в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она заявила, что ее супруг изнасиловал их четырехлетнюю дочь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина заявила на супруга. Якобы 47-летний мужчина в неустановленный период по месту жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их четырехлетней дочери, - рассказал источник.

После заявления на улице Комсомола полиция задержала мужчину. Его доставили в следственный комитет для допроса.

На данный момент не сообщается, подтверждено ли обвинение в отношении отца ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.